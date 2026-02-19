Foo Fighters kündigen mit neuem Song weiteres Album an

Der nun herausgebrachte Song "war der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des Albums bestimmt hat", wird Sänger und Gitarrist Grohl in einer Aussendung von Sony Music zitiert. Nach einem Jahr voller Experimente hätte die Gruppe zu diesem Sound gefunden.

(S E R V I C E - https://foofighters.com - www.barracudamusic.at )