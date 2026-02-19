ABO

Foo Fighters kündigen mit neuem Song weiteres Album an

Dave Grohl rockt im Sommer in Wien
Die Foo Fighters haben am Donnerstag den neuen Song "Your Favorite Toy" veröffentlicht. Außerdem wurde für 24. April ein gleichnamiges neues Album der Band um Dave Grohl angekündigt. Am 2. Juli gastiert die Rockband zusammen mit Idles und Fat Dog im Rahmen der "Take Cover Tour 2026" im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Der nun herausgebrachte Song "war der Schlüssel, der den Ton und die energetische Richtung des Albums bestimmt hat", wird Sänger und Gitarrist Grohl in einer Aussendung von Sony Music zitiert. Nach einem Jahr voller Experimente hätte die Gruppe zu diesem Sound gefunden.

(S E R V I C E - https://foofighters.com - www.barracudamusic.at )

