Fendrich mit Österreichrekord und "Number 1 Award"

Nur die Wiener Philharmoniker schneiden laut Presseaussendung mit 25 Nummer-1-Platten noch besser ab. Insgesamt platzierte sich Fendrich bisher mehr als 700 Mal in der Hitliste. Aktuell steht "Wimpernschlag" auf Platz 18. Der "Nummer 1 Award der Austria Top 40" wurde von GfK Entertainment in Zusammenarbeit mit der IFPI Austria, die gemeinsam auch die Charts ermitteln, entwickelt. Die Auszeichnung wird einmalig pro Single bzw. Album verliehen.

"Ich freue mich über alle Awards, solange sie nicht fürs Lebenswerk sind. Das Lebenswerk ist immer so ein bisserl in-die-Pension-schicken. Und wenn ich diese Nummer eins sehe, dann habe ich das Gefühl: Da geht noch was", wurde Fendrich in der Gfk-Aussendung vom Mittwoch zitiert.