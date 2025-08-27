News Logo
ABO

Fans klagen nach Nena-Konzert über Unwohlsein

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Fans geht es nach Nena-Konzert (hier 2016 in Spielberg) schlecht
©APA, ERWIN SCHERIAU
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Nach einem Konzert von 80er-Ikone Nena ("99 Luftballons") im deutschen Altenberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt. Betroffene beschrieben etwa Sprachstörungen und Schwindelgefühle, erklärten aber gleichzeitig, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben, so ein Polizeisprecher.

von

Bisher seien vier Frauen und zwei Männer mit entsprechenden Beschwerden bekannt. Nach dem Konzert seien unter anderem Becher sichergestellt worden, so der Polizeisprecher weiter. Proben daraus würden nun in einem Labor ausgewertet. Die Ermittlungen richten sich bisher gegen unbekannt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Glücklichere Zeiten: Bruce Willis und Emma Heming im Jahr 2019
Schlagzeilen
Bruce Willis' Ehefrau: "Sein Gehirn lässt ihn im Stich"
News
Gewalterfahrungen in "Gaslicht" von Jessica Jurassica
++ ARCHIVBILD ++ Sägebrecht schaffte mit "Out of Rosenheim" ihren Durchbruch
Schlagzeilen
Schauspielstar Marianne Sägebrecht wird 80
Hives-Sänger Howlin’ Pelle Almqvist lässt wieder von sich hören
News
The Hives landen wieder einen "Volltreffer"
Helloween lässt es wieder krachen
News
"Giants And Monsters": Metal-Legenden Helloween legen nach
++ ARCHIVBILD ++ Apache 207 lässt weiterhin nichts anbrennen
News
Apache 207 lässt auch am neuen Album nichts anbrennen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER