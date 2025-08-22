News Logo
Ex-Mastodon-Gitarrist Brent Hinds 51-jährig gestorben

Brent Hinds (1974-2025) bei einem Auftritt im Jahr 2019
Brent Hinds, Ex-Gitarrist, -Sänger und -Songschreiber der einflussreichen US-Metalband Mastodon, ist laut Angaben mehrerer Medien zufolge Mittwochnacht bei einem Motorradunfall in seiner Heimatstadt Atlanta gestorben. Hinds, dessen eigenwilliges Auftreten und Gitarrespiel eines der Markenzeichen der Band war, die er Anfang des Jahres verließ, wurde 51 Jahre alt. Mit der Progressive-Metal-Gruppe war der Musiker auch mehrfach in Österreich zu Gast.

Über sein Aus bei Mastodon zeigte sich Hinds zuletzt in Interviews verbittert. Zunächst war von einer einstimmigen Trennung von dem wichtigen kreativen Impulsgeber für die auch kommerziell erstaunlich erfolgreiche und Grammy-ausgezeichnete Band die Rede, die nicht vor komplexen Songstrukturen und ausufernden Kompositionen zurückschreckte, aber auch poppigere Elemente in ihre Musik einzubauen weiß.

In einem Posting auf der Plattform Instagram zeigt sich Hinds' Ex-Band "in einem Zustand des Schocks" angesichts der Nachricht des Ablebens des Gründungsmitgliedes bei dem "tragischen Unfall". Man versuche nun, den Verlust der "kreativen Kraft" zu verarbeiten, heißt es darin. Gemeinsam habe man zahlreiche Meilensteine erreicht und Musik geschrieben, die sehr viele Menschen berührt hat. Hinds hatte Mastodon ab dem Jahr 2000 zusammen mit Schlagzeuger Brann Dailor, Gitarrist Bill Kelliher und Bassist Troy Sanders zu einem der wichtigsten Metal-Acts aufgebaut. Bis zu seinem Ausscheiden im März dieses Jahres blieb die Band in der Zusammensetzung.

