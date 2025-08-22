Ex-Mastodon-Gitarrist Brent Hinds 51-jährig gestorben

Über sein Aus bei Mastodon zeigte sich Hinds zuletzt in Interviews verbittert. Zunächst war von einer einstimmigen Trennung von dem wichtigen kreativen Impulsgeber für die auch kommerziell erstaunlich erfolgreiche und Grammy-ausgezeichnete Band die Rede, die nicht vor komplexen Songstrukturen und ausufernden Kompositionen zurückschreckte, aber auch poppigere Elemente in ihre Musik einzubauen weiß.

In einem Posting auf der Plattform Instagram zeigt sich Hinds' Ex-Band "in einem Zustand des Schocks" angesichts der Nachricht des Ablebens des Gründungsmitgliedes bei dem "tragischen Unfall". Man versuche nun, den Verlust der "kreativen Kraft" zu verarbeiten, heißt es darin. Gemeinsam habe man zahlreiche Meilensteine erreicht und Musik geschrieben, die sehr viele Menschen berührt hat. Hinds hatte Mastodon ab dem Jahr 2000 zusammen mit Schlagzeuger Brann Dailor, Gitarrist Bill Kelliher und Bassist Troy Sanders zu einem der wichtigsten Metal-Acts aufgebaut. Bis zu seinem Ausscheiden im März dieses Jahres blieb die Band in der Zusammensetzung.