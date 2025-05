ESC-Dritter "Espresso Macchiato" als Rossini-Parodie

Bereits vor dem Finale hatte die italienische Ausgabe der "HuffPost" geätzt: "Vor allem ist es unser Gioachino Rossini, der Estland morgen Abend beim Eurovision Song Contest 2025 im Finale in Basel vertreten wird." Das Lied des Rappers sei nicht nur eine Karikatur italienischer Klischees, sondern melodisch auch eine Parodie der Ouvertüre zu "Der Barbier von Sevilla". Das wird in einigen Videos eindrucksvoll unter Beweis gestellt, etwa im Account "amicitrio" auf TikTok, in dem zwei Musiker konsterniert auf der Couch sitzen, während im Hintergrund "Espresso Macchiato" läuft. Beim Refrain springen sie auf und spielen auf ihren Geigen - zunächst passend zu Tommy Cash - in halber Geschwindigkeit das Rossini-Motiv, bevor das Original folgt.

(S E R V I C E - "amicitrio" zu "Espresso Macchiato" auf TikTok: https://go.apa.at/FSLf18QK)