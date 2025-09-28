News Logo
Erzählungen mit Nachbildern: "Makula" von Harald Darer

Neuer Erzählband von Harald Darer
Makula heißt jener Bereich der Netzhaut, in dem sich besonders viele Sehzellen befinden. "Makula" hat der steirische Autor Harald Darer, Jahrgang 1975, seinen neuen Erzählband genannt. Und tatsächlich wird in ihm besonders scharf hingeschaut.

Ausgerechnet eine von den Angestellten auf dem Firmenparkplatz gemeinsam angesehene Sonnenfinsternis erhellt so manche Zusammenhänge in den innerbetrieblichen Beziehungen der Belegschaft. Die Begegnung mit einer tschetschenischen Putzfrau verschafft Einblicke in Welten, die sonst durch den Stundenplan der Dienste von Reinigungs- und Bürokräften fein säuberlich voneinander getrennt sind. Ein Bruder verliert bei einem Autounfall buchstäblich sein Gesicht, was vieles komplett infrage zu stellen scheint. - Es sind Geschichten, die unscheinbar daherkommen, aber lange weiterwirken - als Nachbilder sozusagen.

(S E R V I C E - Harald Darer: "Makula", Picus Verlag, 232 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-7117-2164-8)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA / Picus Verlag

