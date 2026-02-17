Erster Wiener "Ball der Bücher" am 11. April

Neben klassischen Ball-Fixpunkten wie der Eröffnung oder der Mitternachtsquadrille wird es etwa eine Popup-Buchhandlung der Buchhandlung List geben, die Bücher von Verlagen anbietet, die den Ball unterstützen. Weiters bietet eine Live-Zeichnerin an, Gäste auf ein Buchcover zu malen, im Programm findet sich auch eine "Bücher-Disco" sowie ein Meet & Greet mit Autorinnen wie Vea Kaiser, der Gartenkrimi-Autorin Martina Parker, Bestseller-Autorin Beate Maly ("Mord im Planetarium") oder der Schauspielerin und Autorin Valerie Huber ("Fomo Sapiens").

Organisiert wird der Ball von Sarah Bohatschek (Projektmanagerin des Goldegg sowie neva Verlags) und Monika Weithofer (Gründerin des Buchwandlerin Verlags und Organisatorin der Goldegg-Training-Akademie). "Wir wollen zeigen, dass Literatur nicht nur im Stillen gelesen, sondern auch gefeiert gehört. Der Ball ist eine Hommage an das gedruckte Wort und an die Freude, die es uns schenkt", so Bohatschek.

(S E R V I C E - Erster Wiener Ball der Bücher, 11. April, 20 Uhr, Palais Niederösterreich. Infos und Tickets unter www.wienerballderbuecher.at )