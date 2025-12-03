Entscheidung über eine Teilnahme Israels am ESC fällt

Mehrere Länder - darunter zentrale ESC-Nationen wie Spanien und Irland - haben dagegen angesichts des Gaza-Kriegs mit Boykott gedroht, sollte Israel im Mai in der Wiener Stadthalle am größten Musikwettbewerb der Welt, der von rund 150 Millionen Menschen verfolgt wird, teilnehmen. Eine Abstimmung würde somit eine Belastungsprobe für die EBU darstellen. ORF-Chef Roland Weißmann zeigte sich zuletzt optimistisch, dass man ungeachtet der Diskussion eine "Rekordzahl" an ESC-Teilnehmern im nächsten Jahr in der Bundeshauptstadt begrüßen können werde. Er wollte hinter den Kulissen Überzeugungsarbeit leisten. Die vollständige Liste der teilnehmenden Sender will die EBU vor Weihnachten veröffentlichen.