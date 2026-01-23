Eis-Akrobatik in Stadtkulissen: "Horizons" mit Wien-Premiere

Eine echte Story braucht diese Eisrevue modernster Art gar nicht. Stattdessen führt ein starkes Ensemble aus 40 Eiskunstläuferinnen und -läufern in kaleidoskopartiges Erzählen, gespickt mit aufwendigen, dem jeweiligen Ambiente angepassten Massenchoreografien, durch verschiedene Momentaufnahmen einer Großstadt - von der Straße (Breakdance am Eis!) bis in den Vergnügungspark und ins Cabaret. Popsounds von Lady Gaga bis Billie Eilish geben dabei den Takt vor, glamouröse Kostüme und hunderte LED-Panels "mit mehr als zwei Millionen Lichtpixeln" (wie die Presseunterlagen verraten) sorgen für Glitter und stimmige Farbenmeere.

Regisseur Robin Cousins weiß allerdings als ehemaliger britischer Eiskunstläufer, worauf es letztendlich ankommt: in erster Linie auf atemberaubende Vorführungen auf Kufen - daher gibt es davon bei "Horizons" reichlich. Beim Paartanz und bei Solodarbietungen begeisterten Profis wie das russische Duo Ekaterina Borisova und Alexey Rogonov oder der mehrfache Medaillengewinner Matthew Markell aus Kanada das Publikum. Aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf zwei motorisierten Gerüsten und in der Höhe wird von Artisten einiges geboten (die Argentinierin Jazmin Nivoida Garcia dreht sich gar an ihrem Zopf hängend in der Luft).

Kreativdirektor Cousins ist es mit dem Choreografen Mark Naylor gelungen, ruhige Momente (wenn etwa Akteurinnen in einem "Ballsaal" zu Bob Dylans Komposition "Make You Feel My Love" über die 700 Quadratmeter große Eisfläche zu schweben scheinen) mit pompösen Szenen (wenn z.B. Eistänzerinnen als Blumen und ihre männlichen Pendants als übergroße Schmetterlinge herumschwirren) mit Zirkus-Einlagen (wie jonglierend Einradfahren am Gefrorenen) stringent zusammenzufügen. Und dazwischen werfen, schleudern und heben die Stars auf Kufen ihre Partnerinnen. Am Ende brennt Pyro ab, gezündet hat die Show aber bereits längst.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - "Holiday On Ice: Horizons" in der Wiener Stadthalle, 22.1.-1.2., www.stadthalle.com )