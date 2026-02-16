ABO

Einbruch bei Rapper Haftbefehl - Frau entdeckt Täter

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Bei dem Paar wurde eingebrochen
©APA, dpa, Christophe Gateau
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Bei Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan ist eingebrochen worden. Unbekannte hebelten nach Polizeiangaben eine Terrassentür im Haus der Familie im Kreis Böblingen auf und stiegen ein. Sie durchsuchten demnach das Erd- und das Obergeschoss, bevor sie von Anhan auf frischer Tat ertappt wurden. Anhan habe zwei dunkel gekleidete Täter beobachtet, als sie nach Hause gekommen sei, teilte die alarmierte Polizei am Montag mit.

von

Zwar sei das Haus umstellt und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden - aber die unbekannten Täter hätten entwischen können. Laut Polizei erbeuteten sie bei dem Einbruch am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatten bereits die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" über den Beutezug berichtet.

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Googles Telefon-App kann in der Beta-Version nun Anrufe aufzeichnen
Technik
Android: Googles Telefon-App kann bald Anrufe aufzeichnen
Faszination Gletscher
Technik
Gletschertourismus boomt: Wissenschafter warnen vor Folgen
Baden entspannt - aber nur, wenn man es genießt
Gesundheit
Ab in die Wanne! 7 Fragen rund ums Baden
Die Käse-Ravioli werden in französischer Buttersauce serviert
Gesundheit
Handgemachte Käse-Ravioli: Genusswerkstatt für kalte Tage
++ ARCHIVBILD ++ Viel Romantik bei Michelles letzem Konzert
News
Michelle sagt Ja bei Abschiedskonzert
Betrüger geben sich als OpenAI aus, um sensible Daten zu stehlen
Technik
Nicht von OpenAI: Vorsicht vor gefälschten ChatGPT-Mails
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER