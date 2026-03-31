Eigene Las Vegas-Show für Blackpink-Star Lisa

Shows in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche. Die Musikerin, die in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" eine Rolle hatte, tritt mit der Konzertreihe in die Fußstapfen anderer Musikerinnen wie etwa Adele oder Céline Dion. Die Sängerinnen Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa von Blackpink veröffentlichten gerade erst ihre EP "Deadline".