ABO

Duschen sind Popsänger Oerding in Hotels am wichtigsten

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Popsänger Johannes Oerding sorgt sich um Hotelduschen
©APA, dpa, Hendrik Schmidt
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Für den deutschen Popsänger Johannes Oerding (44) ist die Dusche das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Hotelzimmers. "Wenn aus den Löchern vom Duschkopf überall Wasser rauskommt und es nicht irgendwo verkalkt oder verstopft ist, dann weiß man, da kümmert sich jemand und macht regelmäßig sauber", sagte Oerding. "Ich bin ein großer Fan von Duschen, die funktionieren und ordentlich Druck haben."

von

Der Musiker vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg wohnt, bringt am Freitag sein achtes Studioalbum namens "Hotel" raus. Viele der Songs seien auf Reisen oder eben in Hotels entstanden. "Ich habe so ziemlich jedes Hotelzimmer schon mal gesehen, von 0 bis 5 Sterne und am Ende: schlafen kann man überall."

Er verbringe gerne Zeit in solchen Unterkünften, nicht nur während einer Tournee. "All die Dinge, die einen zu Hause ein bisschen nerven, wie Betten beziehen und Kühlschrank auffüllen, passieren in einem Hotel von selbst." Außerdem fühle er sich dort sehr anonym. Und beobachte gerne Leute in der Lobby.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer noch iOS 18.4 bis 18.7 nutzt, ist durch "Darksword" gefährdet
Technik
So schützen Sie Ihr iPhone vor der neuen Malware Darksword
Das von Chefkoch Schlaraffel (2.v.l.) zubereitete Essen ist angerichtet
Technik
"Pokémon Pokopia": Gemütlichster Weltuntergang aller Zeiten
Wer Chrome auf Windows, Mac oder Linux nutzt, sollte schnell updaten
Technik
Chrome-Update nötig - viele Schwachstellen mit hohem Risiko
Rauchwolke über dem abgestürzten Flugzeug im Süden Kolumbiens
Politik
66 Tote bei Absturz von Militärmaschine in Kolumbien
Ex-US-Fernsehstar muss mehr als 19 Millionen Dollar zahlen
Schlagzeilen
Bill Cosby muss wegen sexuellen Missbrauchs Millionen zahlen
Regierung: Nachfrage werde Angebot weiterhin übersteigen
Politik
Wieder überall Strom in Kuba
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER