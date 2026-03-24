Duschen sind Popsänger Oerding in Hotels am wichtigsten

Der Musiker vom Niederrhein, der schon lange in Hamburg wohnt, bringt am Freitag sein achtes Studioalbum namens "Hotel" raus. Viele der Songs seien auf Reisen oder eben in Hotels entstanden. "Ich habe so ziemlich jedes Hotelzimmer schon mal gesehen, von 0 bis 5 Sterne und am Ende: schlafen kann man überall."

Er verbringe gerne Zeit in solchen Unterkünften, nicht nur während einer Tournee. "All die Dinge, die einen zu Hause ein bisschen nerven, wie Betten beziehen und Kühlschrank auffüllen, passieren in einem Hotel von selbst." Außerdem fühle er sich dort sehr anonym. Und beobachte gerne Leute in der Lobby.