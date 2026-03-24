So schützen Sie Ihr iPhone vor der neuen Malware Darksword

Auf befallenen Telefonen sind demnach folgende Daten und Werte gefährdet, die ausgelesen und entwendet werden könnten:

- E-Mails

- SMS

- Messenger-Nachrichten

- Passwörter

- Fotos

- Krypto-Wallet-Inhalte

Betroffene sollten nun Folgendes tun:

- Auf die aktuelle iOS-Version 26 aktualisieren; das geht aber nur bei neueren Modellen ab iPhone 11.

- Alternativ bei älteren Modellen wie etwa dem iPhone XS und dem iPhone XR (eingeführt 2018) zumindest auf iOS 18.7.3 updaten; in dieser Betriebssystem-Version sind die Sicherheitslücken auch geschlossen worden.

Um zu prüfen, ob das jeweils aktuellste iOS bereits installiert ist, oder um ein ausstehendes Update anzustoßen, kann man unter "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" nachschauen.

Sollte ein Update verfügbar sein, wird dieses dort angezeigt - und man muss nur noch auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen.