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So schützen Sie Ihr iPhone vor der neuen Malware Darksword

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Wer noch iOS 18.4 bis 18.7 nutzt, ist durch "Darksword" gefährdet
©APA, dpa, gms, Andrea Warnecke
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iPhone-Nutzer müssen sich vor einer neuen, äußerst gefährlichen Schadsoftware namens Darksword vorsehen. Gefährdet sind alle Geräte, die noch mit den veralteten Betriebssystemversionen iOS 18.4 bis 18.7 laufen. Die Malware kann solche Apple-Telefone dann im Handumdrehen befallen, berichtet die Stiftung Warentest. Dafür reiche schon ein Fingertipp auf den Link zu einer infizierten Internetseite aus.

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Auf befallenen Telefonen sind demnach folgende Daten und Werte gefährdet, die ausgelesen und entwendet werden könnten:

- E-Mails

- SMS

- Messenger-Nachrichten

- Passwörter

- Fotos

- Krypto-Wallet-Inhalte

Betroffene sollten nun Folgendes tun:

- Auf die aktuelle iOS-Version 26 aktualisieren; das geht aber nur bei neueren Modellen ab iPhone 11.

- Alternativ bei älteren Modellen wie etwa dem iPhone XS und dem iPhone XR (eingeführt 2018) zumindest auf iOS 18.7.3 updaten; in dieser Betriebssystem-Version sind die Sicherheitslücken auch geschlossen worden.

Um zu prüfen, ob das jeweils aktuellste iOS bereits installiert ist, oder um ein ausstehendes Update anzustoßen, kann man unter "Einstellungen/Allgemein/Softwareupdate" nachschauen.

Sollte ein Update verfügbar sein, wird dieses dort angezeigt - und man muss nur noch auf "Laden und installieren" tippen und dann den Anweisungen folgen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

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