News Logo
ABO

"Du an Deinem Ort": Robert Streibels "Lyrische Erkundungen"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
"Lyrische Erkundungen" von Robert Streibel
©Bibliothek der Provinz, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Robert Streibel ist als Zeithistoriker, Volksbildner, Roman- und Sachbuchautor sowie Kämpfer gegen das Vergessen insbesondere jener Gräuel, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs im Namen des NS-Regimes in der Wachau angerichtet wurden, bekannt. Nun hat der 1959 geborene Kremser, der ein halbes Jahrhundert lang die VHS Hietzing geleitet hat, "Lyrische Erkundungen" veröffentlicht.

von

"Du an Deinem Ort" heißt der schmale Band, und die in ihm versammelten Gedichte der Jahre 2018 bis 2024 beziehen sich meist auf konkrete Schauplätze, Erkundungen, Erfahrungen oder Personen. Überquert Streibel etwa auf dem Marko-Feingold-Steg die Salzach, ärgert er sich über die vielen Selfies machenden Touristen und hält fest: "Am Feingoldsteg kenne ich kein Erbarmen. / Wer die Idylle ohne das Grauen / fotografieren will, / dem laufe ich ins Bild, / mit dem Hut des Rabbiners." Oft ähneln seine kurzen Texte eher Aphorismen oder Tagebuchnotizen, doch die Dichtung lässt ihn nicht los: "Wenn ich nicht schlafen kann / dann dichte ich / die Löcher meiner Nacht / ..."

(S E R V I C E - Robert Streibel: "Du an Deinem Ort", 72 Seiten, Bibliothek der Provinz, 12 Euro, ISBN: 978-3-99126-334-0, https://streibel.at/ )

WEITRA - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA / Bibliothek der Provinz

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schauspieler Tobias Moretti
Schlagzeilen
Tobias Moretti beklagt "Reality-TV-Deutsch"
Die Safari-Brüder haben auf "Human" zu sich selbst gefunden
Schlagzeilen
Safari sind "Human": "Das fühlt sich richtig und ehrlich an"
Das Projekt Organism gewann eine Goldene Nica
News
Ars Electronica startet mit Europahymne in Gebärdensprache
Zweiter Gedichtband von Sirka Elspaß
News
"hungern beten heulen schwimmen": Lyrik von Sirka Elspaß
Tilde und Viktor haben eines gemeinsam: Sie schwimmen immer 22 Bahnen
News
"22 Bahnen": Die Nase im Leben über Wasser halten
Daniel Wisser macht sich Gedanken über die Stadt der Zukunft
News
Glanz mit Kratzern: Daniel Wissers neuer Roman "Smart City"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER