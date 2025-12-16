News Logo
ABO

donaufestival 2026 in Krems unter dem Motto "Mad Hope"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Fürs donaufestival 2026 sind bereits Early Bird Tickets erhältlich
©David Visnjic, APA, donaufestival
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Das Kremser donaufestival steht 2026 unter dem Motto "Mad Hope". Unter der künstlerischen Leitung von Thomas Edlinger sind Anfang Mai mehr als 50 Programmpunkte geplant. Auftreten werden etwa Electropunk-Ikone Peaches, Jazzdrummer Makaya McCraven, das Gothic-Folk-Quartett The New Eves, die Combo Caroline oder die Metal-Artistinnen von Selvhenter. Angekündigt wurden in einer Aussendung am Dienstag auch Performances von Julian Warner und fABULEUS & Michiel Vandevelde.

von

Zu den Künstlern am ersten Festival-Wochenende zählen auch Abdullah Miniawy, claire rousay, SANAM, Kelman Duran & Frankie sowie Alan Sparhawk. Julian Warner blickt auf den Psychiater und Autor Frantz Fanon zurück und fragt in seinem Stück "Der Soldat" nach den Auswirkungen und der Berechtigung antikolonialer Gewalt. Musiker und Künstler Chino Amobi ist am zweiten Festival-Wochenende genauso wie Blawan Live, Maruja, Chino Amobi, NikNak, Oneohtrix Point Never und John Maus zu erleben. Neben dem Tanz- und Konzertstück "out of hands" von fABULEUS & Michiel Vandevelde ist das Postrock-Elektroniktrio Radian erstmals gemeinsam mit der Performance-Company Liquid Loft zu sehen.Early Bird Tickets sind bereits erhältlich

Eine Videodokumentation der Show "deader than dead" von Ligia Lewis wird in Kooperation mit der Kunsthalle Krems gezeigt. Early Bird Tickets sind bereits erhältlich. Das Gesamtprogramm des Festivals wird Anfang März veröffentlicht.

(S E R V I C E - donaufestival von 1. bis 3.5. und von 8. bis 10.5.2026 an verschiedenen Orten in Krems. www.donaufestival.at)

KREMS - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/donaufestival/David Visnjic/David Visnjic

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER