Auch der steirische SPÖ-Chef Anton Lang hat sich zuletzt in der „Kleinen Zeitung“ zum Thema Koalition auf Bundesebene zu Wort gemeldet. Er empfiehlt seiner Partei den Gang in die Opposition und kritisiert SPÖ-Chef Andreas Babler. Dessen Zugang zu Vermögens- und Erbschaftssteuer sei „völlig falsch“ gewesen. Man habe zwar die richtigen Themen ausgesucht, diese aber nicht gut kommuniziert. „Und wenn man das jetzt alles mit einer Regierungsbeteiligung aufgibt, dann hat man keinen Pflock eingeschlagen. Dann ist es gescheiter, wenn die SPÖ in Opposition bleibt. Sonst sind wir unglaubwürdig bis zum Sankt Nimmerleinstag.“ Und er meint: „Wenn man die Parteiprogramme von ÖVP und SPÖ übereinanderlegt, gibt es gewaltige Unterschiede.“

Lang sitzt in der Steiermark derzeit noch in einer Koalition mit der ÖVP. Bei der Nationalratswahl kam die SPÖ in der Steiermark auf 18,6 Prozent, in den – allerdings schon weiter zurückliegenden – Umfragen für die Landtagswahl liegt sie bei rund 20 Prozent.

Welchen Nutzen Lang für die anstehende Wahl genau aus seiner Oppositionsansage erwartet? Unklar. Der starke Mann der SPÖ, Michael Ludwig, hat seiner Partei jedenfalls bereits am Wahlabend den Eintritt in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP verordnet.

„Die bundespolitische Hintergrundbeleuchtung ist für Landtagswahlen immer von entscheidender Bedeutung,“ brachte Steiermarks ÖVP-Landeshauptmann Drexler im News-Interview Anfang September die Zusammenhänge noch einmal auf den Punkt. Er hoffe, dass Karl Nehammer ein gutes Wahlergebnis bei der Nationalratswahl erreichen werde. Dann aber sei es notwendig, „den Steirerinnen und Steirern klarzumachen, nun geht es um die Steiermark.“

Nun geht es um die Steiermark: Dieser Satz gilt nicht nur den Wählerinnen und Wählern, die doch bitte vom Bundestrend absehen und die aktuelle steirische ÖVP-SPÖ-Landesregierung wiederwählen mögen. Er richtet sich auch an die Bundespolitik. Vor Landtagswahlen, so ein ungeschriebenes Gesetz, passiert im Bund nichts, was den Wahlausgang gefährden könnte. Da aber ständig irgendwo Wahlen stattfinden, werden wichtige und unpopuläre Beschlüsse oft nicht – oder verspätet – gefasst.