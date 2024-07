"Die Lebenslüge der olympischen Bewegung"

Peter Filzmaier :

Ich hoffe gewaltfrei, aber es ist davon auszugehen. Das Olympische Komitee hatte bis zu den Spielen in Tokio 2020 – die wegen Corona tatsächlich 2021 stattgefunden haben – und Peking 2022 jegliche politische Äußerung verboten. Dann hat man es ein bisschen abgeschwächt, Athleten dürfen sich jetzt in Interviews politisch äußern, aber nicht im unmittelbaren Umfeld der Bewerbe. Man ist in solchen Fragen oft ein bisschen hilflos. Das gilt für andere Bereiche auch: Es wurden schon so oft nachhaltige Spiele versprochen. In Athen 2004 zum Beispiel, wo das Olympische Dorf war, befindet sich heute eine Geisterstadt. In London 2012 hat man ganze Stadtteile geschliffen und neue Sozialwohnungen versprochen. Es ist heute ein wunderbarer Wohnort für Reiche.