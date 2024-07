Olympische Spiele in Zeiten der Krise

Auch innenpolitische Probleme überschatten die Olympischen Spiele in Paris. Es gab Diskussionen über illegal in Frankreich lebende Migranten, die unter miserablen Arbeitsbedingungen am Bau der olympischen Sportstätten beteiligt waren. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo äußerte Zweifel, ob der öffentliche Verkehr in Paris bereit sei für den Ansturm während der Olympischen Spiele. Kritisiert wurde auch, dass im Vorfeld der Spiele laut Hilfsorganisationen mehr als 10.000 Geflüchtete, Obdachlose und Drogenabhängige aus dem Zentralraum Paris in anderen Regionen des Landes gebracht wurden.