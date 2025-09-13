Deutscher Schlagersänger Andreas Martin gestorben

Besonders durch Auftritte in der ZDF-"Hitparade" wurde der als Andreas Martin Krause gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2023 erschien sein letztes Album "Hier in dem Moment".