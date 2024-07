Der Jedermann kommt im goldenen Cabrio, der Tod ist ein Kellner

Carsen setzt auf schnelle Szenenwechsel, Dom samt Vorplatz sind ein wesentlicher Teil seiner Regie und präzise Personenführung. Warum aber der bekennende Hofmannsthal-Liebhaber so viel vom Text streicht, erklärt seine verstörende Inszenierung nicht. Hochmair aber, der seit 2013 mit seiner Solo-Performance "Jedermann reloaded" an den bedeutendsten Häusern gastiert und 2018 am Domplatz für den erkrankten Tobias Moretti bei den Salzburger Festspielen eingesprungen war, zeigt, wie vertraut ihm Stück und dessen Lehre sind. Er verkörpert den Jedermann nur zu Beginn als gewissenlosen Kapitalisten. Bereits nach der Begegnung mit der Mutter, die ihn an die Endlichkeit des Lebens erinnert, ändert er seine Haltung und lässt spüren, dass etwas in ihm vorgeht. Wenn er seinen Gästen zuruft: "Erweist mir heut die letzte Ehr", erschrickt er vor sich selbst. Das alles geschieht bei diesem Schauspieler in feinen Nuancen. Beim Tango, den er mit seiner Buhlschaft turniertanzreif vorführt, lässt er seinen Widerwillen gegen das Partygeschehen spüren, ganz so, als sei er längst schon auf dem Weg von dieser Welt.

Seine Läuterung geschieht in kleinen Schritten. Eine der stärksten Szenen ist seine letzte Begegnung mit Mammon (exzellent Kristof Van Boven). Der ist bei Carsen Jedermanns alter Ego und Doppelgänger. In dessen Todesstunde nimmt er ihm alles weg, Auto, seinen Anzug, seine Kunstsammlung, sogar Hemd und Hose. Seine Läuterung vollzieht Carsens Jedermann auf leerer Bühne und tritt im Büßerhemd aus dem Dom. Jedermanns Tod ist aber bei diesem Regisseur nicht auf die titelgebende Figur beschränkt, auch andere, darunter die Tischgesellschaft, gehen in weißen Büßerhemden zu Boden, auch der Tod selbst.