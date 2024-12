Philipp Hochmair: Jedermanns rauschhaftes Jahr

Dass das Abenteuer mehr als bloß respektabel enden muss, ist allen Beteiligten klar: Die Salzburger Festspielführung hat im Herbst 2023 Michael Sturmingers „Jedermann“-Inszenierung samt Hauptdarsteller Michael Maertens überfalls­artig aus dem Programm gekippt. Der Schritt war nötig, denn die inferiore Regie drohte das Publikum zu vertreiben.

Aber Maertens hat viele Sympathien für sich, und sein Vertrag muss kostspielig ausbezahlt werden. Ein dicker Packen Verantwortung also für den kanadischen Opernregisseur Robert Carsen, vor allem aber für seinen Wiener Titelprasser Philipp Hochmair. Am 19. Juli spätnachts ist die Causa geklärt: Hochmair fährt nichts Geringeres als einen Triumph ein. Wenige sind so grausam aus den Gewissheiten maßlosen Reichtums gestürzt, am Ende zieht man ihm noch den Rasenteppich unter den Füßen weg. Ein solches Bild der Einsamkeit wie das des fast Entblößten, von allen Speichelleckern Verlassenen hat man lang nicht gesehen, obwohl die Vorgänger schon großräumig den Olymp besiedeln.