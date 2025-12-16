Deichkind-Mitgründer Malte Pittner gestorben

Der Musiker gehörte von den Anfängen 1997 bis zum Jahr 2005 zu Deichkind. Er habe die beiden ersten Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti" sehr stark geprägt, mit ihm habe die Band viele inspirierende Tage und Nächte im Studie verbracht, hieß es.

"Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter", schrieb die Gruppe über ihren Mitgründer. Nach Deichkind arbeitete Pittner für die Gruppe Texas Lightning, die Deutschland 2006 beim Eurovision Song Contest mit dem späteren deutschen Nummer-1-Hit "No no never" vertrat.