David Guetta wurde zum vierten Mal Vater

Der französische Star-DJ David Guetta (58) und seine langjährige Partnerin Jessica Ledon (34) freuen sich über ihr zweites gemeinsames Kind. "Willkommen auf der Welt, Skyler", schrieben sie am Donnerstag auf Instagram und ergänzten: "Das schönste Geheimnis, das wir je gehütet haben." Sie teilten zudem mehrere Bilder von vor und nach der Geburt des Babys. Glückwünsche gab es unter anderem von Sängerin Jennifer Lopez.

Im März 2024 hatte das aus Kuba stammende Model Ledon Söhnchen Cyan zur Welt gebracht. Guetta ("Titanium") hat zudem zwei gemeinsame Kinder mit Ex-Ehefrau Cathy Lobé, mit der er 22 Jahre bis 2014 verheiratet war.

