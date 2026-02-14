"Das Gute": 53 "Zuneigungen" von Michael Köhlmeier

Auch diesmal mäandert der Autor zwischen Literatur-, Welt- und Familiengeschichte. Er hat Erhellendes über Sándor Márai und Karl Philipp Moritz zu berichten, erzählt von Robespierre und Bismarck, aber auch vom charmanten Onkel Gerhard, einem Tunichtgut, dem man aber nie böse sein konnte, und von seiner Großmutter, die ihm immer wieder aus Grimms Märchen vorgelesen hat. Was Johann Peter Hebel einmal über sich gesagt haben soll, kann der Vorarlberger auch für sich in Anspruch nehmen: In seinen Geschichten erzählt er entweder der Welt von seinen Leuten - oder seinen Leuten von der Welt.

Auch Köhlmeier gelangt von jedem Ausgangspunkt scheinbar mühelos zu allgemeinen Aussagen, über die sich weiter nachdenken lässt. Nicht nur über das Gute und die Geduld, über Witz, Freude und Hoffnung weiß er klug zu schreiben, sondern etwa auch über Charme und Scham. Für Letztere wählte er eine Geschichte über einen Mitschüler, der von seinen Eltern nicht die sehnlich gewünschte E-Gitarre, sondern eine Geige geschenkt bekam. Weil die Schulband, in der Köhlmeier Rhythmusgitarrist war, der Band Velvet Underground nacheifern wollte, in der ein Mitglied Geige spielte, durfte der Gymnasiast mitmachen. Beim ersten Auftritt zerschmetterte er seine Geige in einem grotesken Auszucker nach dem Vorbild von Jeff Beck aus "Blow Up" am Verstärker. Nur so konnte er vermeiden, dass man ihm draufkam, dass er seinem Instrument keinen einzigen geraden Ton entlocken konnte.

(S E R V I C E - Michael Köhlmeier: "Das Gute. 53 Zuneigungen", Hanser, 304 Seiten, 24,70 Euro, erscheint am 17.2.)