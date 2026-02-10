DACH-Kommentatorentrio für ESC-Vorentscheid "Vienna Calling"

Mit dem Trio ist quasi der gesamte DACH-Raum in die Vorauswahl einbezogen: Die österreichische Kabarettistin Athanasiadis präsentiert seit längerem die Quizshow "Smart10" im ORF und ist laut Eigenaussage "glühender Song-Contest-Fan". Elton war beim ESC 2023 als deutscher Punktesprecher dabei und hat bei mehreren Vorentscheiden in Deutschland mitgemischt. Er betrachtet es als "unfassbare Ehre", bei der Sendung mit dabei zu sein. "Ich werde meine ganze Leidenschaft, mein gesamtes Know-how und meine komplette Expertise einbringen, damit ihr mit dem bestmöglichen Kader in die Mission Titelverteidigung startet", wurde die Showgröße zitiert. Das Trio komplettiert Sänger Hänni. Er vertrat die Schweiz beim ESC 2019 in Tel Aviv, wo er den 4. Platz erreichte.

Moderiert wird die Sendung von Alice Tumler und Cesár Sampson. Die Acts müssen beim Publikum und der Jury punkten, um sich das Ticket, das zur Teilnahme am Finale am 16. Mai berechtigt, zu sichern.