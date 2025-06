Christopher Wurmdobler über den "Felix from Austria"

"Eine Erzählung über queere Identitätsfindung im langen 20. Jahrhundert, über heimliche Beziehungen und spätes Glück, zwischen Wiener Nachkriegsmief und kalifornischem Camp, voller überraschender Wendungen und unerhörter Begebenheiten", bewirbt der Verlag diesen "ebenso unterhaltsamen wie nachdenklich machenden Roman über das Politische der Liebe und die Kraft des Erzählens".

"Felix Austria" spielt in Wien und in den USA, wohin Felix in den 1930ern auswandert und zum Zirkus geht. Dort findet er nicht nur Arbeit, sondern auch einen Partner - was so lange gut geht, bis er diesen eines Tages am Trapez verfehlt. "Felix from Austria" kehrt in sein Heimatland zurück und muss sich im Nachkriegswien zurechtfinden. Ein Zirkuswagen auf dem Wilhelminenberg wird sein neues Zuhause. Am 4. Juni liest Wurmdobler in der Buchhandlung Thalia auf der Mariahilfer Straße aus seinem Roman.

(S E R V I C E - Christopher Wurmdobler: "Felix Austria", Czernin Verlag, 304 Seiten, 25 Euro, ISBN: 978-3-7076-0863-2, Lesung am 4.6., 19 Uhr, in der Buchhandlung Thalia, Wien 6, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien)