Cast von "Tribute von Panem"-Prequel verkündet

Zada war zuvor in der Serie "Invisible Boys" zu sehen und wird in den bevorstehenden Folgen von "We Were Liars" sowie "East of Eden" auftreten. Whitney Peak spielte in der Neuauflage von "Gossip Girl" und in "Hocus Pocus 2" mit.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch der "Tribute von Panem"-Autorin Suzanne Collins, das im März erschien. Es erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Panem-Filmen von Woody Harrelson gespielt wird. Dort tritt er als Mentor von Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) auf. Bereits 2023 erschien mit "The Ballad of Songbirds and Snakes" ein Prequel zu dem erfolgreichen Franchise.