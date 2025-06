Bushidos Sohn bei Wassersportunfall verletzt

Das Sofa wurde von dem Boot gezogen, wie Bushido (46) in einem Instagram-Beitrag erklärte. Der Trizeps, eine Sehne und mehrere kleine Nerven seien dabei gerissen, teilte die 43-jährige Anna-Maria Ferchichi weiter mit. "Ich habe selber noch nie so eine tiefe & große Wunde gesehen." Der Zehnjährige, der eine Zwillingsschwester hat, sei zunächst in einem Krankenhaus in Ras Al-Khaimah behandelt und später in Dubai operiert worden. Inzwischen habe die Familie das Krankenhaus wieder verlassen können.

"Sowas wie heute wünsche ich keinem & hat uns wissen lassen wie schnell alles umschlagen kann", schrieb Anna-Maria Ferchichi. Auch Bushido äußerte sich in seinem Beitrag nachdenklich: "Am liebsten will man seine Kinder nie wieder los lassen." Anna-Maria Ferchichi ist seit 13 Jahren mit Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, ein weiteres Kind stammt aus einer früheren Beziehung.