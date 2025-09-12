News Logo
Boris Becker bringt Familie zu Buchpräsentation mit

Boris Becker mit Familie bei Buchvorstellung in Berlin
Der frühere Tennisprofi Boris Becker (57) hat zur Premiere seines neuen Buchs mehrere Familienmitglieder mitgebracht. In Berlin begleitete ihn seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Im Buch "Inside" setzt sich Becker mit seiner Haftzeit auseinander. Er erzählte auf der Bühne, wie ihm die Telefonate mit seiner Partnerin in der Zeit geholfen hätten, wie ihn das Gefängnis verändert habe und was ihm heute wichtig ist.

Sie erwarteten ein Baby, sagte Becker. Das sei die größte Motivation überhaupt. "Ich habe wunderbare Kinder. Noah, Elias, Amadeus und meine Tochter Anna." Und da sei es wichtig, Vorbild zu sein.

Zur Premiere kamen auch sein Sohn Noah, seine Schwester Sabine Becker-Schorp sowie seine Nichte und sein Neffe ins Delphi-Filmtheater. Es sei toll, bei diesem Moment dabei zu sein und dass der Raum so voll sei, sagte Noah. Sein Vater sei ein "krasser Typ". "Ich bin so stolz auf dich, ich hab' dich so lieb."

Boris Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Insolvenzverwaltern Vermögenswerte verschwiegen hatte. Nach mehreren Monaten im Gefängnis wurde er im Dezember 2022 nach Deutschland abgeschoben.

