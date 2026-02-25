Bilderbuch veröffentlichen neue Single "Irgendwo"

Wo das Stück verortet ist, macht das erfolgreiche österreichische Popquartett um Sänger Maurice Ernst, Gitarrist Michael Krammer, Bassist Peter Horazdovsky und Gitarrist Philipp Scheibl recht schnell klar. "Drohnen am Himmel über uns / Leuchten wie Sterne / Es herrscht Krieg, Baby / In weiter Ferne", singt Ernst nach einem 20-sekündigen Intro mit heftig autogetunter Stimme. Soundmäßig ist der Verzerrer schwer am Arbeiten. Es kreischt und quietscht, kracht und rauscht.

"'Irgendwo' fängt das Gefühl einer Generation ein, die zwischen Bedrohung und der Sehnsucht nach Menschlichkeit lebt, und verwandelt Unsicherheit in einen Moment kollektiver Hoffnung", heißt es im Ankündigungstext. Die tröstliche Message von Bilderbuch: "Wo immer du bist / Irgendwo brennt immer ein Licht."

