Bibiza und Ina Regen treten bei Amadeus-Verleihung auf

Elf österreichische Acts bilden das musikalische Programm bei der diesjährigen Verleihung der Amadeus Music Awards am 6. März. Mit dabei sind u.a. Bibiza, Ina Regen, Alexander Eder, Lemo sowie Esther Graf & Ness. Für rockige Klänge sorgt die Metal-Formation Vulvarine. Die Show wird auf ORF 1 ab 21.20 Uhr übertragen.
An der Spitze des Nominiertenfelds finden sich heuer drei Acts: Die Salzburger Sängerin Anna Buchegger, das Wiener Pop-Trio folkshilfe und das Erfolgsduo Seiler und Speer rittern in je drei Kategorien um den Sieg. Die in Tirol aufgewachsene Schauspielerin und Rapperin Nenda steht bereits als Gewinnerin des FM4-Awards fest, über den die Hörerinnen und Hörer des ORF-Radiosenders abgestimmt haben.
Bei der Veranstaltung zur 26. Ausgabe der Verleihung des heimischen Musikpreises treten auch Lena Schauer, Nenda, Päm und Vicky auf. Einige der Live-Acts sind auch selbst nominiert. Das Programm demonstriere, "wie vielfältig Österreich 2026 klingt", hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag.