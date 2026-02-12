Bibiza und Ina Regen treten bei Amadeus-Verleihung auf

An der Spitze des Nominiertenfelds finden sich heuer drei Acts: Die Salzburger Sängerin Anna Buchegger, das Wiener Pop-Trio folkshilfe und das Erfolgsduo Seiler und Speer rittern in je drei Kategorien um den Sieg. Die in Tirol aufgewachsene Schauspielerin und Rapperin Nenda steht bereits als Gewinnerin des FM4-Awards fest, über den die Hörerinnen und Hörer des ORF-Radiosenders abgestimmt haben.

Bei der Veranstaltung zur 26. Ausgabe der Verleihung des heimischen Musikpreises treten auch Lena Schauer, Nenda, Päm und Vicky auf. Einige der Live-Acts sind auch selbst nominiert. Das Programm demonstriere, "wie vielfältig Österreich 2026 klingt", hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag.