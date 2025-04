Beyond Transformation: Drei Tage voller Inspiration, Tiefe und Begegnungen

An drei intensiven Tagen bot die Veranstaltung einen Mix aus Top-Expert:innen-Vorträgen, interaktiven Workshops, einer Messe mit über 40 Aussteller:innen und besonderen Highlights wie einem Konzert, einem Kinoabend und einer exklusiven Unternehmer:innen-Gala.

Bereits am Freitag lag der Fokus auf New Leadership und New Work. Mehr als 20 Speaker:innen präsentierten innovative Ansätze, wie mentale Stärke im beruflichen Alltag unterstützt werden kann. Praktische Impulse zur Weiterentwicklung von Unternehmen und Persönlichkeiten standen im Mittelpunkt. Höhepunkt des Tages war der Netzwerk-Gala-Abend im 35. Stock – der höchstgelegenen Eventlocation Wiens – der Unternehmer:innen und Entrepreneure zum Austausch auf Augenhöhe einlud.

Der Samstag gehörte ganz dem Thema Gesundheit. Expert:innen zeigten Wege auf, wie Körper und Geist besser in Einklang gebracht werden können. Sie sprachen über Strategien zur Überwindung von Hürden und die Bedeutung achtsamer Selbstfürsorge. Am Abend rundete eine exklusive Kinoveranstaltung im Cineplexx das Programm ab und bot Raum für gemeinsame Erlebnisse abseits der Bühne.

Am Sonntag ging es noch einmal in die Tiefe: Unter dem Motto Mindset & Transformation beleuchteten erfahrene Coaches und Mindset-Master die verborgenen Potenziale des Unterbewusstseins. Tipps und Tools zur Persönlichkeitsentwicklung rundeten den finalen Eventtag ab.

Beyond Transformation war mehr als eine Veranstaltung – es war eine Reise durch Gedanken, Emotionen und echte Begegnungen. Mit Raum für inspirierende Gespräche, persönliche Weiterentwicklung und zahlreiche Umarmungen bewies das Event, dass Transformation nicht nur ein Schlagwort, sondern ein fühlbares Erlebnis sein kann.