Bernhard Aichner präsentiert seinen neuen Thriller "John"

John und Yoko. Fans von John Lennon und Yoko Ono werden es wohl nicht goutieren, dass sich eine achtfache Mörderin auf der Flucht eine Deckidentität gibt, die das Erbe des pazifistischen Künstler-Paares mit Füßen zu treten scheint. Aus Yoko wurde John. "Alleine diese Namen verraten dich. War ziemlich unvorsichtig von dir", muss die Flüchtige in Bernhard Aichners "John" hören, als sie enttarnt wird. Am Donnerstagabend wird der Thriller in Wien präsentiert.

von APA