"Because I Believe": Der Mensch Andrea Bocelli

"Because I Believe" zeigt Andrea Bocelli auf und abseits der Bühne
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DIMITRIOS KAMBOURIS
Andrea Bocelli gehört zu den bekanntesten Tenören der Welt. Der blinde Sänger stieg mit dem Crossoverhit "Time To Say Goodbye" an der Seite von Sarah Brightman zum Star auf. Die Regisseurin Cosima Spender zeichnet nun ein Porträt des Italieners abseits der Bühne, erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der erst mit zwölf Jahren sein Augenlicht verlor, beleuchtet aber auch den heutigen Künstler. Einen Tag vor Bocellis 67. Geburtstag kommt "Because I Believe" nun ins Kino.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 24: Andrea Bocelli performs onstage during the US premiere screening of "Andrea Bocelli 30: The Celebration" at Regal Essex Crossing and after party at Casa Cipriani hosted by Mercury Studios and Fathom Events on October 24, 2024 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Mercury Studios/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

