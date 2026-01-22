ABO

Babyshambles spielen im Sommer in der Arena Wien

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Pete Doherty machte mit Musik und seinem Lebensstil jahrelang Schlagzeilen
©Arcadia Live, Daniel Quesada, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die Babyshambles kommen im Sommer für ein Konzert nach Wien. Die britische Band rund um Frontmann Pete Doherty spielt am 15. August ein Arena Open Air, wie der Veranstalter Arcadia Live am Donnerstag ankündigte. Die Kultband feiert derzeit das 20-jährige Jubiläum ihres Debüts "Down In Albion", hat aber auch neues Material im Gepäck - etwa die erste Single seit zwölf Jahren. Auf "Dandy Hooligan" verbindet die Truppe Reggae, Ska und Pop und schlägt damit karibische Töne an.

von

(S E R V I C E - Tickets für das Konzert sind ab 23. Jänner, 10 Uhr, auf www.oeticket.com erhältlich)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Arcadia Live/Daniel Quesada/Daniel Quesada

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER