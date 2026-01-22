Babyshambles spielen im Sommer in der Arena Wien

© Arcadia Live, Daniel Quesada, APA home Aktuell News

Die Babyshambles kommen im Sommer für ein Konzert nach Wien. Die britische Band rund um Frontmann Pete Doherty spielt am 15. August ein Arena Open Air, wie der Veranstalter Arcadia Live am Donnerstag ankündigte. Die Kultband feiert derzeit das 20-jährige Jubiläum ihres Debüts "Down In Albion", hat aber auch neues Material im Gepäck - etwa die erste Single seit zwölf Jahren. Auf "Dandy Hooligan" verbindet die Truppe Reggae, Ska und Pop und schlägt damit karibische Töne an.

von APA