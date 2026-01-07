News Logo
ABO

Autorin Barbi Marković erhält Helena-Adler-Preis

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Autorin Barbi Markovic wird ausgezeichnet
©APA, GERT EGGENBERGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der heuer zum zweiten Mal vergebene Helena-Adler-Preis für rebellische Literatur geht 2026 an die serbisch-österreichische Autorin Barbi Marković für ihr Buch "Stehlen, Schimpfen, Spielen". Die Namensstifterin der mit 7.777 Euro dotierten Auszeichnung ist Anfang 2024 im Alter von nur 40 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Die Preisverleihung findet am 15. März im Literaturhaus Salzburg statt, die Laudatio hält die Kulturjournalistin Mia Eidlhuber.

von

Der nun prämierte Text ist 2024 für eine Poetik-Vorlesung an der Universität Salzburg entstanden. "Darin denkt Marković nur sehr lautstark über ihr Schreiben nach, sie lässt uns insgesamt an ihrer Lebens- und Arbeitspraxis teilhaben - und die lässt sich nicht viel anders als rebellisch beschreiben", argumentiert die dreiköpfige Jury ihre Entscheidung.

Marković habe mit ihrem Schreiben schon immer Grenzen ausgelotet. Auch dieses Mal sprenge sie sämtliche Vorstellungen eines Genres und unterwerfe sich als Autorin einem abenteuerlichen Countdown gegen die Zeit, entscheide sich im Zweifel für das Scheitern und schwanke gekonnt in ihrer sogenannten "Notfallpoetik" zwischen Größenwahn und Schutzpessimismus. "Stehlen, Schimpfen, Spielen" sei ein höchst unterhaltsamer Regelbruch, ein für alle ermunternder Grenzgang, eine geglückte Stilübung in literarischer Wahrhaftigkeit.

Der erstmals im Jahr 2025 vergebene Helena-Adler-Preis dient der "Förderung österreichischer Gegenwartsliteratur für ein besonderes belletristisches Werk, das sich sprachlich, formal wie inhaltlich auflehnt, trotzt und widersetzt", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Jury bestand heuer erneut aus der Kulturredakteurin Mia Eidlhuber (Der Standard), der Literaturjournalistin Katja Gasser (ORF) und dem Buchhändler Klaus Seufer-Wasserthal (Rupertus Buchhandlung Salzburg).

Barbi Marković wurde 1980 in Belgrad geboren, studierte Germanistik und lebt seit 2006 in Wien. 2009 erschien ihr Thomas-Bernhard-Remix-Roman "Ausgehen", 2016 der Roman "Superheldinnen", für den sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Für "Minihorror", eine Sammlung surreal-humorvoller Kurzgeschichten, erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse 2024. Ebenfalls 2024 blickte sie in ihrem "Piksi-Buch" anhand von Fußballspielen auf das Belgrad der 1990er-Jahre zurück und mischte dabei Fußball, Familien- und Landesgeschichte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER