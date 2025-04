Austro-Sideman Ulli Bäer wird 70 und feiert mit Freunden

Man könnte ihn als DEN Sideman des Austropop bezeichnen: Ulli Bäer zählt zu den gefragtesten Live- und Studiomusikern Österreichs. Aber damit würde man den Sänger und Gitarristen zu wenig würdigen, schließlich ist er auch in anderen Genres tätig und hatte selbst Hits wie "Der Durscht", "Schönes Madl" und "Verkraumpf di net". Am 26. April wird der Wiener 70 Jahre alt. Gefeiert wird exakt am Geburtstag im Globe Wien bei einem Konzert mit Freunden wie Wolfgang Ambros.

von APA