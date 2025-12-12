"Amadeus": Neuinterpretation der Intrige gegen Mozart

© Sky Studios, Adrienn Szabo, APA home Aktuell News

Miloš Formans achtfach oscargekröntes Drama "Amadeus" nach Peter Shaffers Theaterstück ist heute ein Klassiker. Sky bringt nun den Stoff als fünfteilige Miniserie heraus, in der Will Sharpe den ungestümen jungen Mozart spielt, der ins pulsierende Wien kommt, wo ihm im Hofkomponisten Antonio Salieri (Paul Bettany) ein gefährlicher und missgünstiger Rivale erwächst. Zwei Ideen von künstlerischer Freiheit prallen hier aufeinander. Und es wird tödlich enden. Abrufbar ab Sonntag.

von APA