News Logo
ABO

"Amadeus": Neuinterpretation der Intrige gegen Mozart

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Ungläubiges Staunen, wenn Mozart in die Tasten haut
©Sky Studios, Adrienn Szabo, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Miloš Formans achtfach oscargekröntes Drama "Amadeus" nach Peter Shaffers Theaterstück ist heute ein Klassiker. Sky bringt nun den Stoff als fünfteilige Miniserie heraus, in der Will Sharpe den ungestümen jungen Mozart spielt, der ins pulsierende Wien kommt, wo ihm im Hofkomponisten Antonio Salieri (Paul Bettany) ein gefährlicher und missgünstiger Rivale erwächst. Zwei Ideen von künstlerischer Freiheit prallen hier aufeinander. Und es wird tödlich enden. Abrufbar ab Sonntag.

von

(S E R V I C E - www.sky.at/serien/amadeus)

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/Sky Studios/Adrienn Szabo/Adrienn Szabo

© Sky UK Ltd

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER