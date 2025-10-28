"All das Ungesagte zwischen uns": Ohrenbetäubendes Schweigen

Morgan (Allison Williams) bekam noch als Teenagerin zusammen mit Ehemann Chris (Scott Eastwood) Tochter Clara (Mckenna Grace). Nun ist Clara selbst im Teenageralter, und entsprechend schlecht ist das Verhältnis zur Mama. Als dann Chris und Morgans Schwester gemeinsam in einem Auto sitzend umkommen, müssen sich die beiden Frauen den vielen ungelösten Fragen im Leben der Familie stellen - inklusive jener, ob Ehemann und Schwägerin eventuell ein Verhältnis hatten.
von
Als Vorlage diente Regisseur Josh Boone Colleen Hoovers gleichnamiger Roman. Am Donnerstag kommt die Verfilmung nun ins Kino.
FOTO: APA/APA/Constantin Film