News Logo
ABO

"All das Ungesagte zwischen uns": Ohrenbetäubendes Schweigen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Morgan und Claire bei der gemeinsamen Trauerbewältigung
©APA, Constantin Film
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Morgan (Allison Williams) bekam noch als Teenagerin zusammen mit Ehemann Chris (Scott Eastwood) Tochter Clara (Mckenna Grace). Nun ist Clara selbst im Teenageralter, und entsprechend schlecht ist das Verhältnis zur Mama. Als dann Chris und Morgans Schwester gemeinsam in einem Auto sitzend umkommen, müssen sich die beiden Frauen den vielen ungelösten Fragen im Leben der Familie stellen - inklusive jener, ob Ehemann und Schwägerin eventuell ein Verhältnis hatten.

von

Als Vorlage diente Regisseur Josh Boone Colleen Hoovers gleichnamiger Roman. Am Donnerstag kommt die Verfilmung nun ins Kino.

(S E R V I C E - www.constantinfilm.at/kino/all-das-ungesagte-zwischen-uns-regretting-you; www.regrettingyoumovie.com/home)

HOLLYWOOD: FOTO: APA/APA/Constantin Film

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rumänische Tragikomödie vs. Jurassic Park
News
"Kontinental '25": Radu Jude nimmt den Zeitgeist aufs Korn
Bei Witch Fever gibt es auch Gruseliges
News
Witch Fever mit Härte gegen religiöses Trauma
Heinz Nußbaumer ist am Wochenende verstorben
Politik
Journalist Heinz Nußbaumer 82-jährig gestorben
Muthspiel und sein Orjazztra Vienna sind bester Live Act
News
Muthspiel und Kenji Herbert Trio erhalten Jazzpreis
Debütroman von Jegana Dschabbarowa
News
Jegana Dschabbarowa stellt Roman in Salzburg und Wien vor
Kämpferischer Autor: Gerhard Ruiss
News
Gesammelte Texte: Gerhard Ruiss legt "Fortschreibungen" vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER