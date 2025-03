Akkordeonist und Komponist Walther Soyka 59-jährig gestorben

Walther Soyka war Mitglied der Extremschrammeln und spielte an der Seite von Ernst Molden und Willi Resetarits: Der Akkordeonist und Komponist ist am Mittwoch gestorben, wie der "Kurier" unter Berufung auf Angaben der Familie in sozialen Netzwerken berichtete. Auch das Label monkey music bestätigte das Ableben des Musikers. Soyka wurde 59 Jahre alt. "Einer der ganz großen Künstler dieses Landes", würdigte ihn seine Plattenfirma auf Facebook.

von APA