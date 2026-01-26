"Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke": Meyerhoff 2.0

Bitter sind vor allem die Erlebnisse, die Bruno Alexander als gehemmter Schauspielschüler Joachim inmitten hoch motivierter und exaltierter Kolleginnen und Kollegen auf der renommierten Otto-Falckenberg-Schule macht: Emotionale Entäußerung, improvisatorische Lockerung und fraglose Umsetzung auch fragwürdiger Übungsaufgaben sind seine Sache nicht. Süß sind dagegen die beiden Großeltern, die Senta Berger (84), die Mutter des Regisseurs, und Michael Wittenborn (72) als entzückendes altes Paar mit lauter skurrilen Alltagsritualen anlegen.

