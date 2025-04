Wolfgang Chmelir: Hinter den Kulissen der Journalismusakademie

In der neuesten Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Wolfgang Chmelir, den Akademieleiter der Oberösterreichischen Journalismusakademie. Herr Chmelir bringt wertvolle Einblicke in seine langjährige Karriere sowie in die besondere Rolle der Akademie innerhalb der oberösterreichischen Medienlandschaft. Er berichtet über die vielfältigen Ausbildungsangebote, die sowohl Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten als auch Kommunikationsprofis praxisnah auf die Medienwelt vorbereiten.

Diese Episode ist besonders empfehlenswert für alle, die sich für Journalismus, Medienkommunikation und aktuelle Entwicklungen in der Branche interessieren. Herr Chmelir spricht über die Bedeutung von Neugier, Interesse und Haltung im journalistischen Beruf und erläutert, welche Fähigkeiten und ethischen Grundsätze heute und in Zukunft unverzichtbar sind.

Besonders spannend sind seine Einblicke in die praktische Ausbildung an der Akademie: Von fundierter Recherche über journalistisches Schreiben bis hin zu Social Media, TV-Produktion und multimedialem Arbeiten – die Akademie deckt alle relevanten Disziplinen ab.

Sie erfahren außerdem, wie die Oberösterreichische Journalismusakademie mit lokalen und internationalen Medienhäusern kooperiert und warum ihre Absolventinnen und Absolventen in der Branche so gefragt sind. Herr Chmelir teilt persönliche Anekdoten und schildert die Entwicklung der Akademie seit ihren Anfängen im Jahr 1990 – ein Rückblick mit Weitblick.

Diese Folge bietet fundierte Einblicke, ehrliche Reflexionen und einen authentischen Blick hinter die Kulissen der journalistischen Ausbildung in Oberösterreich.