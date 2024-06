Viktoria Schnaderbeck: ORF-Expertin bei der EURO 2024

... ihr Lieblingsbuch

Ich habe nicht dieses eine Lieblingsbuch. Aber eines, das mich schon inspiriert hat, ist "The Little Big Things"* von Henry Frazer. Ein Londoner, der aufgrund eines Unfalls im Rollstuhl sitzt. Ich kenne ihn auch persönlich, er hat eine unglaublich inspirierende Geschichte. Er ist jetzt Mundartist, das heißt, er malt mit seinem Mund, weil er komplett gelähmt ist. Und er ist Speaker, hat eine unglaubliche Geschichte.

... ihre Lieblingsserie

Schon in meiner Kindheit habe ich gemeinsam mit meinem Papa Criminal Cases, also diese wahren Geschichten, in denen Kriminalfälle aufgedeckt werden, geschaut. Das finde ich unglaublich spannend.

... ihren Lieblingsfilm

Schwierig, da gibt es viele, aber "Bohemian Rapsody" über Queen ist ein Film, den ich mir ganz oft anschauen könnte, weil er mir so taugt.

... ihre Lieblingsmusik

Meine Top 3 sind Coldplay, Queen und Adele. Klassiker, die ich immer wieder gerne höre, sind zum Beispiel "We Are the Champions" oder "Don't Stop Me Now", weil sie mich sehr stark an meine Zeit als Sportlerin erinnern.

... ihre Lieblingsspeise

Die selbstgemachten Kroketten meiner Mama. Mit einem guten Rindssaft dazu und Rindsschnitzel. Und die Weihnachtsgans - auch von meiner Mama.