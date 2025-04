Sandra Grünberger: Vom Wirtshauskind zur Franchise-Meisterin

In dieser Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Sandra Grünberger, eine leidenschaftliche Verfechterin von gesundem, frischem und schnell verfügbarem Essen. Frau Grünberger nimmt Sie mit auf ihre inspirierende Reise – von ihrer Kindheit im Wirtshaus der Familie in Waldhausen im Strudengau, über die Tourismusschule in Bad Ischl, bis hin zu ihrer heutigen Rolle als Franchise-Nehmerin von myIndigo in den Promenadengalerien in Linz.

Sie spricht offen über die emotionalen und beruflichen Herausforderungen, die mit der Schließung des Familienbetriebs einhergingen – und darüber, wie sie bei myIndigo eine neue berufliche Heimat fand. Frau Grünberger gibt Ihnen spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag, das Franchise-System und die enge Verbindung, die sie zu ihren Mitarbeitenden und Gästen pflegt. Besonders wichtig ist ihr die Vision von gesundem, schnellem Essen, das schmeckt und dabei unkompliziert in den Alltag integrierbar ist – ein Konzept, das bei ihrer Kundschaft großen Anklang findet.

Auch aktuelle Themen wie der Fachkräftemangel in der Gastronomie sowie die wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart werden offen angesprochen. Frau Grünberger teilt ihre Perspektiven zu kulturellen Unterschieden und den Erwartungen der jungen Generationen an moderne Arbeitswelten.

Neben dem Beruflichen gibt sie auch Einblicke in ihre persönlichen Leidenschaften – von Klettersteigen über Marathonläufe bis hin zu ihrem lang gehegten Traum von einem eigenen kleinen Lokal. Zum Abschluss teilt sie wertvolle Ratschläge, die sie ihrem jüngeren Ich mitgeben würde, und inspirierende Lebensweisheiten, die sie auf ihrem Weg geprägt haben.

Diese Episode zeigt eindrucksvoll, wie man Rückschläge in neue Chancen verwandeln und mit Leidenschaft sowie einem klaren Wertekompass neue Wege in der Gastronomie beschreiten kann.