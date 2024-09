Paulus Manker: „Die wollen ja nur wissen, ob ich im Sterben liege“

geboren am 25. Jänner 1958 als Sohn des Volkstheaterdirektors Gustav Manker und der Schauspielerin Hilde Sochor, studierte am Reinhardt-Seminar und spielte bald an ersten Bühnen bei Peter Zadek und Claus Peymann. 1999 entwarf er das Stationendrama „Alma“, das seither um die Welt reist. 2018 bezwang er in einer Halle in Wr. ­Neustadt „Die letzten Tage der Menschheit.“ Als Schauspieler und Regisseur drehte er zahlreiche Filme. Er ist mit der Journalistin Elisabeth Auer verheiratet und lebt in Wien.