Nina Altmüller: Zwischen Lyrik, Forschung und Verlagsgründung

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert steht Nina Altmüller im Mittelpunkt – Autorin, Verlegerin und Forscherin mit einem außergewöhnlich breiten Interessensspektrum. Im Gespräch erzählt sie von ihrem vielseitigen Bildungsweg, der von Germanistik und Philosophie bis hin zu Sozial- und Wirtschaftswissenschaften reicht, und davon, wie diese unterschiedlichen Perspektiven ihr heutiges Schaffen prägen.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf historischen und gesellschaftlichen Themen. Nina Altmüller berichtet von Projekten zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Oberösterreich, zur Geschichte von Linzer Straßennamen und zur Sichtbarmachung von Frauen in der Stadtgeschichte. Dabei geht es ihr nicht nur um historische Fakten, sondern auch um die Frage, wie Vergangenheit unser heutiges Denken und Handeln beeinflusst.

Neben ihrer wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeit widmet sie sich intensiv der Literatur. Ihre Texte bewegen sich zwischen analytischer Auseinandersetzung und persönlichem Ausdruck. Besonders ihr Gedichtband Katze ins Jetzt geschmiegt steht für eine offene, reflektierte Herangehensweise an Emotionen, Erfahrungen und die Gegenwart. Im Podcast spricht sie darüber, wie auch schwierige Lebensphasen kreative Prozesse anstoßen und neue Perspektiven eröffnen können.

Als Verlegerin des Schriftenstand Verlags engagiert sich Nina Altmüller zudem für die Förderung literarischer Stimmen mit regionalem Bezug zu Oberösterreich. Sie erzählt, wie neue Talente entdeckt werden, welche Kriterien ihr bei Veröffentlichungen wichtig sind und warum unabhängige Verlagsarbeit eine bedeutende Rolle in der Kulturlandschaft spielt.

Darüber hinaus gibt sie persönliche Einblicke in die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, dem Künstler Benni Altmüller, sowie in die Herausforderungen und bereichernden Momente eines kreativen Lebens. Optimismus, Reflexion und die Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzulassen, ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch ihre Erzählungen.