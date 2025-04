Matthias Achleitner: Der junge Maestro mit dem klaren Ziel

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert dürfen wir ein außergewöhnliches Talent begrüßen: Matthias Achleitner. Mit nur 22 Jahren kann er bereits auf eine beeindruckende Karriere als Dirigent, Komponist und Orchestergründer zurückblicken. Herr Achleitner erzählt Ihnen von seiner musikalischen Reise, die in Erichkirchen bei Lambach begann und ihn heute auf den Weg zu den großen internationalen Bühnen führt.

Er reflektiert über seine ersten prägenden Erfahrungen als Dirigent, inspiriert von Gustavo Dudamel, und spricht darüber, was es bedeutet, schon in jungen Jahren die Verantwortung für ein ganzes Orchester zu übernehmen. Matthias Achleitner gewährt spannende Einblicke in die Herausforderungen, die er dabei meistern musste, und würdigt die zahlreichen Mentoren, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben.

Ein besonderes Highlight dieser Episode ist seine Schilderung der Gründung der Oberösterreichischen Philharmonie während der Corona-Pandemie – ein mutiges Projekt, das von Herausforderungen, aber auch großen Erfolgen geprägt war.

Sie erfahren zudem, wie Matthias Achleitner die erste Mozart-Oper dirigierte – darunter die weltberühmte Zauberflöte – und welche Eindrücke seine ersten Begegnungen mit großen Symphonieorchestern bei ihm hinterließen. Er spricht darüber, wie zentral Gestik und Mimik für einen Dirigenten sind und wie er durch Körperlichkeit und Ausdruckskraft seine Musikerinnen und Musiker inspiriert.

Zum Abschluss des Gesprächs gibt Matthias Achleitner einen Ausblick auf seine Zukunftsträume – allen voran sein großer Wunsch, eines Tages das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker zu dirigieren.

Seine Leidenschaft und seine tiefe Hingabe zur Musik sind in jedem seiner Worte spürbar und machen diese Episode zu einem einmaligen Erlebnis. Neugierig geworden? Dann hören Sie hinein und lassen Sie sich von einer beeindruckenden jungen Persönlichkeit inspirieren!