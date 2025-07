Bernhard Schaffer: Vom Startup-Leben zum Kaffee-Business

In der aktuellen Folge von OÖ ungefiltert gibt Bernhard Schaffer spannende Einblicke in ein Leben abseits klassischer Karrierepfade: Vom Linzer Lokalpatrioten und Wirtschaftsstudenten über die Formel-1-Crew – wo Reiselust auf Rennfieber traf – bis hin zum Marketing bei Red Bull und seinem heutigen Wirken als Startup-Berater ist seine Laufbahn alles andere als gewöhnlich.

Bernhard spricht darüber, wie ihn Neugier und der Mut zum Ausprobieren von Station zu Station geführt haben, was ihn an Startups fasziniert und warum auch Traditionsunternehmen heute so denken müssen wie junge Gründerteams. Besonders spannend: seine Entscheidung, mit Malongo eine nachhaltige Fairtrade-Kaffeemarke neu aufzustellen – mit einem Mix aus klassischen Werten und modernen Methoden.

Die Themen reichen von Suchmaschinenoptimierung über digitale Geschäftsmodelle im Kaffeehandel bis hin zum Unternehmeralltag ohne Mitarbeiter im Remote-Zeitalter. Bernhard berichtet offen über Stressmanagement, Auszeiten in Südostasien, persönliche Rituale gegen Alltagshektik und seine Sicht auf künstliche Intelligenz im Unternehmertum.

Wer erfahren möchte, wie Startup-Spirit und Kaffeekultur zusammenpassen, welche Gedanken Oberösterreichs junge Unternehmer wirklich bewegen und warum Freiheit für Bernhard Schaffer das höchste Gut ist, sollte sich diese inspirierende Episode nicht entgehen lassen.