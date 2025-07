Bruno Hundertpfund: Wie Redekunst Kinder und Gesellschaft prägt

In dieser spannenden Episode von OÖ ungefiltert erwartet dich ein inspirierendes Gespräch mit Bruno Hundertpfund, dem Mann, der Kindern und Jugendlichen in Oberösterreich das Debattieren näherbringt. Bruno erzählt, wie ihn seine Kindheit in Irland geprägt und seine Leidenschaft für Debattenkultur entfacht hat.

Er zeigt eindrucksvoll, warum Debattieren weit mehr ist als ein Gespräch: Es geht um Selbstbewusstsein, Überzeugungskraft, Respekt und um die Vermittlung zentraler Werte wie Wertschätzung. Im Podcast erfährst du, wie Bruno mit seinem Projekt Smart Kids an Dutzenden Schulen in Oberösterreich Begeisterung für Zukunftskompetenzen weckt – von Schach über kreatives und technisches Denken bis hin zu Finanzbildung und dem reflektierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Besonders überraschend: Schon Volksschulkinder entdecken die Kraft des freien Debattierens – und beweisen, dass jeder Mensch eine Stimme hat, die gehört werden will. Bruno spricht offen über die Herausforderungen in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft und wie Debattierkultur ein Weg zu mehr Dialogfähigkeit und Verständnis sein kann.

Er gibt auch Einblicke, wie moderne Technologien und soziale Medien seine Workshops ergänzen – und welche Impulse daraus für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen entstehen können.

Wenn du dich für Bildung, respektvollen Diskurs und die Stärkung junger Stimmen interessierst, solltest du diese Folge nicht verpassen. Bruno Hundertpfund zeigt, wie Debatten die Gesellschaft bereichern – und wie viel Hoffnung in der nächsten Generation steckt.