Antonia Riederer: Zwischen Atelier und Alltag – Kunst als Lebensweg

Antonia Riederer – ein Name, der für farbenfrohe und lebendige Malerei steht. In dieser spannenden Podcast-Folge von OÖ ungefiltert gewährt die oberösterreichische Künstlerin einen offenen Einblick in ihren Werdegang: von den ersten Skizzen in der Kindheit über das Kunststudium an der Kunstuniversität Linz bis hin zur Etablierung als professionelle Künstlerin.

Antonia Riederer erzählt, wie sie sich ohne große Anleitung ihren Weg im oft undurchsichtigen Kunstbetrieb gebahnt hat, wie wichtig Netzwerke und Kunstvereine für sie sind und warum es jahrelanger Arbeit und Geduld bedarf, sich als Künstlerin zu behaupten.

Spannend ist auch ihr Blick auf das eigene Schaffen: Ihre Malerei ist geprägt von kräftigen Farben, exakten Linien und einer besonderen Liebe zur Kontur – immer mit dem Ziel, einen stimmigen Farbklang zu erschaffen. Sie berichtet, warum das Private immer Teil ihrer Kunst ist und wie sie Themen aus dem Alltag, der Natur und ihrer inneren Welt in ihre Werke einfließen lässt.

Ihr Atelier – ein sonnendurchfluteter, produktiver Ort im eigenen Haus – ist für Antonia Riederer Rückzugsort und Schaffenszentrum zugleich. Die Zuhörer erfahren, was sie antreibt, wie sie mit den Herausforderungen des Kunstmarkts, der Digitalisierung und Social Media umgeht und welche Bedeutung Kunstvermittlung und die Förderung junger Talente für sie haben.

Offen spricht Antonia Riederer auch über ihre künstlerischen Vorbilder, den Verzicht auf sportlichen Ehrgeiz und darüber, wie sie immer wieder neue kreative Energie schöpft.

Ein Podcast voller Farbe, Tiefe und Inspiration – für alle, die Kunst nicht nur betrachten, sondern verstehen wollen.